الإندبندنت: 25 جمعية فى بريطانيا تطالب بفتح الحدود للاجئين السوريين



> ذكرت صحيفة الإندبندنت، أن 25 من كبرى الجمعيات الخيرية فى المملكة المتحدة، حثت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لفتح الحدود البريطانية أمام اللاجئين السوريين.

ففى خطاب مفتوح، حصلت الصحيفة على نسخة منه، دعت المنظمات الخيرية رئيس الوزراء البريطانى لتغيير حياة السوريين النازحين بسبب الحرب الأهلية فى بلادهم من خلال الالتزام بالمشاركة فى برنامج إعادة التوطين العالمى التابع لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وطلب المفوضية العليا للاجئين من الحكومات الغربية قبول إعادة توطين 30 ألف لاجئ سورى، لكن بريطانيا ترفض حتى الآن المشاركة، وبدلا منها أكدت على المساعدات المالية الكبيرة، التى تقدمها.

ويعد الخطاب هو الأول من نوعه الذى توجهه وكالات الإغاثة الكبرى، بما فى ذلك منظمة أوكسفام وأنقذوا الأطفال، داعية المملكة المتحدة لفتح حدودها للاجئين المشردين.

وتشير الإندبندنت إلى أن الخطاب حمل توقيع المدراء والرؤساء التنفيذيين لمنظمة العفو الدولية فى بريطانيا ومنظمة "أكشن إيد" وكافود ومسلم إيد وطفل الحرب ومجلس اللاجئين ومعونة اللاجئ والحرية من التعذيب والإغاثة الإسلامية حول العالم.

للمزيد من أخبار عربية..

روسيا تزود سوريا بمعدات عسكرية بينها عربات مدرعة وطائرات بدون طيار

مصدر عسكرى برنامج أمريكى لتدريب عراقيين على مكافحة الإرهاب بالأردن

الصين ودول الخليج تشدد على أهمية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط