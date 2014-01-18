مقتل وإصابة 15 فى اشتباكات وتفجيرين بالعراق



> قالت السلطات العراقية، إن اشتباكات بين متشددين وقوات حكومية، علاوة على تفجيرين فى سوقين، أسفرت جميعا عن مقتل ستة أشخاص.

وأوضحت الشرطة ومسئولو مستشفيات أن قنبلة انفجرت، اليوم السبت، داخل سوق بحى المدائن ببغداد، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، وأضافوا أن تفجيرا مزدوجا قرب سوق أخرى فى مدينة كركوك شمال البلاد تسبب فى مقتل شخص وإصابة خمسة عشر آخرين.

واشترط جميع المسئولين تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، وقال مسئولو مستشفيات إن اشتباكات وقعت خلال الليل بين قوات الأمن ومسلحين فى الفلوجة غرب بغداد خلفت قتيلين، وتحاول قوات الأمن وعشائر سنية متحالفة معها استعادة مناطق استولت عليها القاعدة فى محافظة الأنبار غرب البلاد، منها الفلوجة وأجزاء من الرمادى.

وأفاد مصدر أمنى عراقى، أن خمسة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمالى العاصمة بغداد، وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم "السبت" مستهدفة دورية للشرطة لدى مرورها فى قضاء التاجى شمالى بغداد، مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى".

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