رباب النعيمي: المرأة المحجبة جزء من المكياج والموضة

هي سيدة الأعمال اللبنانيّة ـ الخليجيّة و"الستايليست"، أي خبيرة الموضة التي اجتمعت بخبراء الجمال والأناقة العالميين لتقدّم كلّ جديد إلى المرأة العربيّة، فتجعلها أيقونة موضة عصريّة وجريئة بمعايير تناسب حجابها وتحترمه.

النعيمي خضعت للعديد من الدورات التجميليّة، كانت أبرزها لدى مكياج Make Up For Ever وIllamasqua وغيرها، حيث عرفت ملامح كل امرأة وما يليق بها.

فما هو دور رباب الجديد، وما الذي يقدّمه برنامجها؟

هدفها جعل المرأة العربيّة أكثر جمالاً؛ فحسب قولها إنّ المرأة المحجبة يجب أن تتمتع بذوقها الخاصّ وأن تعرف المعايير الجماليّة التي تليق بها ونوع الثياب والألوان التي ستختارها لتبرز جمالها الداخلي، من أجل أن ينعكس على نفسيتها ومزاجها.

مكياج المرأة المحجبة:

للمرأة المحجبة حق أيضاً في وضع المكياج، إذ ليس حقاً حصرياً للمرأة ذات الشعر المنسدل. ولكن ما يجب أن تراعيه المحجبة، مثلها مثل أيّ امرأة أخرى، هو كيفيّة اللعب على الألوان من خلال المناسبة ونوع الثياب وألوان الشيلة .... حتى تظهر أناقتها الراقيّة، فتصبح محط كلام الكثيرين وأنظارهم، في سياق الحديث عن أناقة هذه المحجبة أو تلك.

أخيراً، على كلّ امرأة أن تعتني ببشرتها وتدللها حتى تبرز جمال بشرتها بالمكياج، كما لا مانع من اعتماد لفة "التيربون" بدلاً من الوشاح لإطلالة عصريّة مشرقة.

