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"الكهرباء": 16.5 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لعام 2013

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"الكهرباء": 16.5 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لعام 2013 "الكهرباء": 16.5 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لعام 2013

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء ، أن التكلفة الاستثمارية المنفذة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بلغت 16.5 مليار جنيه.

وأوضح إمام، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تواجهها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب عليها، موضحاً أن الصعوبات التى تواجه الشركة تتمثل فى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، ارتفاع أعباء أقساط وفوائد القروض، بالإضافة إلى بيع الطاقة الكهربائية لبعض الأغراض بأقل من الأسعار الاقتصادية، وكذلك ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق، وانخفاض نسبة التحصيل نتيجة الانفلات الأمنى.

وأضاف الوزير أن القطاع يقوم بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، كما يتم العمل على إجراء دراسة جدوى متكاملة من خلال مكتب استشارى عالمى لإنشاء أول محطة تعمل بالفحم.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشتركين فى نهاية العام المالى 2012/2013 بلغ حوالى 29,7 مليون مشترك، مما أدى إلى زيادة الطاقة المولدة بنسبة تصل إلى حوالى 5% عن العام المالى السابق.

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