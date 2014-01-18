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حبس 16 إخوانيا بتهمة التعدى على قوات الشرطة بالقليوبية

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حبس 16 إخوانيا بتهمة التعدى على قوات الشرطة بالقليوبية حبس 16 إخوانيا بتهمة التعدى على قوات الشرطة بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس 16 إخوانيا 15 يوما على ذمة التحقيق بعد قيامهم بمهاجمة والتعدى على قوات الشرطة بالشماريخ النارية والمولوتوف أثناء تنظيمهم مسيرة بمنطقة أبوزعبل بالخانكة، وتوجيه تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى والعنف وترويع المواطنين ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن العام.

وكان حوالى 500 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد خرجوا فى مسيرة بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية استجابة لدعوة ما يطلق عليه- التحالف الوطنى لدعم الإخوان- تحت شعار "أسبوع التصعيد الثورى" دون إخطار الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر، وجابت المسيرة عددا من الشوارع ورفع المشاركون إشارات رابعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وانتقلت قوات الأمن لفض المظاهرة فأطلق أعضاء الإخوان الشماريخ النارية وزجاجات المولوتوف والحجارة، وردت عليهم القوات بالمياه والقنابل المسيلة للدموع، وتم تفريقهم ومنعهم من قطع طريق أبوزعبل – الخانكة وتوقفت الحركة المرورية، وتم ضبط 16 شخصا منهم وبحوزتهم ألعاب وشماريخ نارية، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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