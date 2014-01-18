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إصابة 6 واعتقال 11في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب الحاكم والوحدة الكبرى بتركيا

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إصابة 6 واعتقال 11في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب الحاكم والوحدة الكبرى بتركيا إصابة 6 واعتقال 11في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب الحاكم والوحدة الكبرى بتركيا

أردوغان

 

أصيب ستة أشخاص بجروح واعتقل 11 آخرون إثر اشتباكات اندلعت في حي كجي أورن بوسط العاصمة التركية أنقرة ، بين أنصار مرشح حزب العدالة والتنمية مصطفى آك ، ومرشح حزب الوحدة الكبرى اليميني الإسلامي آلتن أوك .

وذكرت محطة “إن.تي.في” التركية ، اليوم السبت ، أن الاشتباكات بين أنصار مرشحي الحزبين وقعت للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

يذكر أن آلتن أوك كان عضوا في الحزب الحاكم وتقدم باستقالته من حزبه في الانتخابات المحلية الماضية بعد انضمامه لصفوف الحزب اليميني الإسلامي والذي تعرض مكتبه في بداية الشهر الجاري لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة الهوية .

أ ش أ

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