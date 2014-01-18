ابنة مارادونا الكبرى تخوض أولى تجاربها في عالم الغناء

بوينوس أيرس، (إفي): خاضت دالما مارادونا، الابنة الكبرى لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، أولى تجاربها في الغناء من خلال أغنية مصورة مع "أبولو" فريق رفيق شقيقتها جيانينا العاطفي.

وقالت دالما "أبي أخبرني بأنني أغني بشكل رائع"، مؤكدة أنه عندما استمع إلى العمل الذي شاركت فيه أخبرها بأنها "أغنية الصيف"، وذلك في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية.

ومن خلال الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من عشرة الاف مرة عبر موقع "يوتيوب"، تشارك دالما في الأغنية التي تنتمي إلى نوعية موسيقى "كومبيا" اللاتينية إلى جانب أعضاء الفريق.

وسبق لدالما أن عملت الوسط الفني، ولكن كممثلة، كما انها تشارك حاليا في مسرحية "عائلة سيدات" في وسط الأرجنتين.