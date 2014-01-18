قالت الشرطة الهندية، السبت، إنه تم العثور على زوجة وزير هندي متوفاة في غرفة فندق في دلهي، في أعقاب تقارير أفادت بأن الزوج كان على علاقة غرامية بصحفية باكستانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة راجان بهجت، إنه لم يتضح بعد كيفية وفاة سوناندا بوشكار «52 عامًا»، زوجة وزير الدولة الهندي لتنمية الموارد البشرية، شاشي ثارور.

ومن المقرر تشريح الجثة في وقت لاحق، السبت، وقالت الشرطة، إنها لم تعثر على ما يفيد بأن «بوشكار» أقدمت على الانتحار.

وقال مساعد ثارور، إبهيناف كومار، إن «الوزير وزوجته انتقلا للإقامة في الفندق بينما كان يجرى دهان منزلهما».

وقال كومار لوسائل إعلام محلية: «عثر عليها متوفاة في الغرفة، ممددة على سريرها، ولم تكن هناك أي علامات على جريمة قتل أو تسمم».

وجاءت وفاة بوشكار بعد يومين من انخراطها في مشاحنات عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع الصحفية الباكستانية، مهر طرار، التي اتهمتها بمطاردة زوجها.

وتزوج ثارور، دبلوماسي سابق، من سيدة الأعمال بوشكار في دبي 2010 وأجبر على الاستقالة من منصبه الوزاري الأول في نفس العام، بسبب مزاعم فساد.