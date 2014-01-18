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وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لتنفيذ اتفاق جنيف

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وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم عددًا من المفتشين، السبت، إلى طهران في إطار دور الوكالة الذرية في الإشراف على تطبيق اتفاق جنيف النووي بين إيران ومجموعة «5+1».

كان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوند، قد صرح، الجمعة، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي للإشراف على تطبيق اتفاق جنيف النووي بين إيران ومجموعة «5+1» التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ، الإثنين، تنفيذ الاتفاق الذي كانت إيران ومجموعة «5+1» قد توصلت إليه في أواخر شهر نوفمبر الماضي والذي يقضي بالحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات على طهران.

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