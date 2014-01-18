تباين أراء طلاب الإعدادية بالقاهرة حول امتحان الجبر والإحصاء

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة السيدة زينب من أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء، وتفاوتت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، فبعضهم أشار إلى سهولة الامتحان، وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، والبعض الآخر خرج باكيا من صعوبته.

وقالت إحدى الطالبات التى خرجت من اللجنة حزينة، إن الامتحان جاء صعبا وطويلا، حيث إنه من المفترض أن يأتى الامتحان من أربعة أسئلة، ولكن جاء مكونا من 5 أسئلة جميعها إجبارى، فيما أكد عد من طلاب قسم اللغات بالمدرسة نفسها، سهولة الامتحان، مشيرين أنه جاء سهلا ومناسبا للوقت المحدد له.

ومن ناحية أخرى اطمأن أولياء الأمور على أولادهم من خلال أسوار المدرسة، حيث أدى الطلاب امتحان الفترة الثانية بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى الحادية عشر.

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