أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية

Google+ Print

تفقد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، بمرافقة الدكتور محسن زمارة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وبدأت الزيارة بمدرسة العبور التجريبية لغات بشارع فؤاد، ثم توجه لمدرسة فهمى عبد المجيد التجريبية لغات بمنطقة كوم الدكة، وذلك للاطمئنان على سير لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، كما التقى بأولياء اﻷمور وطمأنهم على سير الامتحانات.
>


>1.jpg
>
>
>G52da4f65ccca9.jpg
>
>
>G52da4f66ad8b6.jpg
>
>
>G52da4f6797938.jpg
>
>
>G52da4f689810e.jpg
>
>
>G52da4f69a38af.jpg
>
>
>G52da4f6a965ca.jpg
>
>
>G52da4f6b76df5.jpg
>

للمزيد من أخبار المحافظات..

التيار الشعبى بالأقصر بعد إقرار الدستور: البلد فى حاجة إلى الشفافية

استقالة عضو بالإخوان بالمنوفية بسبب انتهاج الجماعة أعمال العنف

63 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

stripnews2013.png
احمد المسلمانى

المسلمانى: تحدثت مع السيسى ولم يحسم ترشحه حتى الآن ومصر تحتاجه قائدا

انجلينا جولى

أنجلينا جولى وبراد بيت يقرران تبنى "طفلة" جديدة من إثيوبيا

رجائى عطيه

رجائى عطية: للنيابة حق توجيه الاتهامات لمرسى.. ومبارك التزم بالقانون

محمد البرادعى

اختفاء البرادعى يثير الدهشة.. النائب السابق لرئيس الجمهورية تجاهل التعليق على الاستفتاء.. خالد داوود: لم يُصدر أى بيانات ولم يتحدث من شهرين..وقيادى وفدى:شخصيته ذات تركيبة خاصة ومن الصعب أن يكون سياسيا

حسن حمدى

الأندية تطالب الجبلاية بالحصول على نسبة "الأهلى" من مقدم عقد الدورى

دولارات

الدولار يسجل 699 قرشًا.. واليورو بـ9.51 جنيه

محمد ابو سمره الامين العام للحزب الاسلامى

الحزب الإسلامى: نجمع تقارير عن الاستفتاء لتقديمها لمنظمات دولية

مؤشات المواقع

الأسرار الكاملة لشبكة مؤسس"تويتر" الجديدة.. بنيت على طرح الأسئلة والإجابات والسماح بتتبعها.. وربط المستخدم بالشبكات الأخرى.. ويقف وراءها كبار المستثمرين.. والمؤسس: نعمل للإجابة عما عجزت عنه "جوجل"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365