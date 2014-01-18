بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية

تفقد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، بمرافقة الدكتور محسن زمارة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وبدأت الزيارة بمدرسة العبور التجريبية لغات بشارع فؤاد، ثم توجه لمدرسة فهمى عبد المجيد التجريبية لغات بمنطقة كوم الدكة، وذلك للاطمئنان على سير لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، كما التقى بأولياء اﻷمور وطمأنهم على سير الامتحانات.

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