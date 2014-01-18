العثور على حقيبة بها ألعاب نارية خلال فض مظاهرات الإخوان بالمنيا

عثرت قوات الأمن بالمنيا على حقيبة يد سوداء اللون بأحد شوارع مدينة المنيا، بداخلها ألعاب نارية عبارة عن 5 قنابل بلاستك محدثة صوتا، منها واحدة فارغة، و17 صاروخا كبيرا محدثا صوتا، وشمروخ صالح للاستخدام، و43 صاروخا صغير الحجم .

وكشفت الأجهزة الأمنية أن ما تم العثور عليه من الأدوات كانت خلال فض مظاهرات الإخوان، يستخدمها المتظاهرون ضد القوات، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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