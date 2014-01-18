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العثور على حقيبة بها ألعاب نارية خلال فض مظاهرات الإخوان بالمنيا

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العثور على حقيبة بها ألعاب نارية خلال فض مظاهرات الإخوان بالمنيا العثور على حقيبة بها ألعاب نارية خلال فض مظاهرات الإخوان بالمنيا

عثرت قوات الأمن بالمنيا على حقيبة يد سوداء اللون بأحد شوارع مدينة المنيا، بداخلها ألعاب نارية عبارة عن 5 قنابل بلاستك محدثة صوتا، منها واحدة فارغة، و17 صاروخا كبيرا محدثا صوتا، وشمروخ صالح للاستخدام، و43 صاروخا صغير الحجم .

وكشفت الأجهزة الأمنية أن ما تم العثور عليه من الأدوات كانت خلال فض مظاهرات الإخوان، يستخدمها المتظاهرون ضد القوات، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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