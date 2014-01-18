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الإكثار من الكحوليات يسبب زيادة الوزن على عكس ما هو معتقد

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الإكثار من الكحوليات يسبب زيادة الوزن على عكس ما هو معتقد الإكثار من الكحوليات يسبب زيادة الوزن على عكس ما هو معتقد

كشفت نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة، التى أجراها البروفسور بيير هازام أستاذ الغدد الصماء والتغذية، أن استهلاك الكحوليات بشكل يومى يعوق إنتاج هرمون التستوستيرون الذكرى وهرمون النمو، اللذين يسهلان استهلاك ، موضحا أن الكحوليات تزيد السعرات الحرارية بحوالى 433 سعرا حراريا لدى الرجل و300 سعر حرارى للمرأة.

وأضافت الدراسة أن الكحوليات تؤثر أيضا على النظام الغذائى، حيث إن الشخص الذى يتناول الكحوليات يتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وأوضحت الدراسة أن السعرات الحرارية التى تسببها الكحوليات تتركز فى الدم، وتعوق عملية هضم الدهون، كما أن القدرة على حرق الدهون تنخفض بنسبة 36%، كما يرجع السبب وراء الشعور بالجوع إلى أن الشخص يصبح ضحية لنقص السكر فى الدم.

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