هندوراس تقرر استخدام دفاعها الجوى لإسقاط الطائرات التى تنقل المخدرات

أقر البرلمان في هندوراس، أمس الجمعة، قانونا يسمح للحكومة بإسقاط الطائرات التي يشتبه بأنها تنقل مخدرات بشكل غير قانوني عبر البلاد.

ويجيز القانون استخدام القوة بشكل تدريجي لإجبار الطائرات المجهولة الهوية على الهبوط، إلا أنه يحصر إصدار أمر إسقاطها بوزير الدفاع.

يشار إلى أن معظم الكوكايين المتجه للولايات المتحدة يمر عبر هندوراس التي انتقلت إليها عصابات المخدرات المكسيكية المتصارعة مع نظيراتها الكولومبية.

وتعاني هندوراس، التي تملك أعلى معدل للجريمة في العالم حسب الأمم المتحدة، من تفاقم أعمال العنف التي تقوم بها عصابات المخدرات.