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شركات السياحة: 155 ألف تأشيرة عمرة حتى منتصف فبراير

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شركات السياحة: 155 ألف تأشيرة عمرة حتى منتصف فبراير شركات السياحة: 155 ألف تأشيرة عمرة حتى منتصف فبراير

كتب : عبده أبوغنيمة السبت 18-01-2014 09:34

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة: «إن الشركات حصلت منذ بداية موسم عمرة المولد النبوى حتى الآن على نحو 155 ألف تأشيرة للسعودية سيتم تسفير أصحابها حتى منتصف فبراير المقبل، والأعداد النهائية للموسم بالكامل لن تقل عن 850 ألفا». وأضاف «عبدالعال»، لـ«الوطن»، أن مؤشرات حجوزات المصريين لأداء العمرة خلال إجازة نصف العام مرتفعة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن الزيادة فى البرامج السياحية مع بداية هذا الموسم لم تتجاوز 5% مقارنة بالعام الماضى وهى تتجه للارتفاع بدءا من أواخر يناير الحالى بنسبة 10%، نظرا لارتفاع قيمة التشغيل وزيادة أسعار الدولار والريال السعودى. ولفت «عبدالعال» إلى أن أسعار البرامج المعتمدة من وزارة السياحة تتراوح ما بين 3 آلاف و3200 جنيه بالنسبة للمستوى البرى، فيما تتراوح أسعار المستوى الاقتصادى بين 4500 و5000 جنيه، وبرامج الـ3 و4 و5 نجوم بين 6 آلاف و12 ألفاً، حتى منتصف شهر شعبان المقبل، موضحاً أن الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام حددت أكبر مدة للبرنامج بـ15 يوماً، ووضعت ضوابط صارمة تصل إلى حد سحب الترخيص نهائياً من الشركات المخالفة.

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