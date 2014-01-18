أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"أسئلة امتحان العلوم" تصل لجان جنوب الجيزة بتأمين من الشرطة

Google+ Print
"أسئلة امتحان العلوم" تصل لجان جنوب الجيزة بتأمين من الشرطة "أسئلة امتحان العلوم" تصل لجان جنوب الجيزة بتأمين من الشرطة

وصلت منذ قليل أوراق أسئلة امتحانات مادتى العلوم والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إلى عدد من اللجان، على رأسها لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومدرسة محمد كريم للتعليم الأساسى ولجنة أبو الهول الإعدادية بنين وأبو الهول القومية، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة.

من جانبه قال صفى الدين محمد، وكيل المديرية، إن سيارة توزيع الأسئلة والتى تنقل أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى مقر الإدارات التعليمية تخرج مؤمنة تأمينا كامل من جانب الأمن الإدارى بالمديرية بالإضافة إلى أفراد الشرطة.

وأضاف صفى الدين أن توزيع أوراق الأسئلة يشمل فقط الإدارات الداخلية، مثل إدارة الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية والوراق وبولاق، مؤكدا أن الإدارات الخارجية تصل إليها أوراق الأسئلة قبلها بمدة زمنية معينة.

لمزيد من التقارير..

المحامى المنتدب للدفاع عن مرسى: النيابة رفضت طلبى لزيارة المعزول

الإخوان تواصل استغلال الأطفال وتؤسس رابطة باسمهم ضد النظام بـ"قلين"

صدقت توقعات قراء "اليوم السابع" بسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين

مفتى الجمهورية يحذر من خطورة زرع الفتنة والشقاق بين المصريين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365