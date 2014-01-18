"أسئلة امتحان العلوم" تصل لجان جنوب الجيزة بتأمين من الشرطة

وصلت منذ قليل أوراق أسئلة امتحانات مادتى العلوم والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إلى عدد من اللجان، على رأسها لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومدرسة محمد كريم للتعليم الأساسى ولجنة أبو الهول الإعدادية بنين وأبو الهول القومية، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة.

من جانبه قال صفى الدين محمد، وكيل المديرية، إن سيارة توزيع الأسئلة والتى تنقل أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى مقر الإدارات التعليمية تخرج مؤمنة تأمينا كامل من جانب الأمن الإدارى بالمديرية بالإضافة إلى أفراد الشرطة.

وأضاف صفى الدين أن توزيع أوراق الأسئلة يشمل فقط الإدارات الداخلية، مثل إدارة الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية والوراق وبولاق، مؤكدا أن الإدارات الخارجية تصل إليها أوراق الأسئلة قبلها بمدة زمنية معينة.

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