الجمارك: استيراد ألفين و363 سيارة بيجو بقيمة 226 مليونا

كشف تقرير الجمارك الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية عن استيراد حوالى ألفين و363 سيارة بيجو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013.

وأوضح التقرير أن قيمة هذه السيارات هو 226 مليونا و490 ألفا و999 جنيها، وتم دفع رسوم جمركية عنها قدرت بنحو 54 مليونا و442 ألفا و467 جنيها.

كما تم دفع ضريبة مبيعات قدرتها المصلحة بحوالى 41 مليونا و140 ألفا و20 جنيها.

>لمزيد من أخبار الاقتصاد..

تغريم شركة توبراش التركية بسبب إساءة استعمال وضعها فى السوق

مسئول أمريكى: إيران لها 100 مليار دولار بالخارج ويمكنها سحب 4.2 مليار

ملاوى تفتتح محطة كهرباء جديدة لتخفيف انقطاع التيار الكهربائى