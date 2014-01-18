انتشار سلاسل تجارية بفروع صغيرة فى مصر يقلق صغار التجار

قال عاملون فى تجارة التجزئة بمصر، إن اتجاه السلاسل التجارية الكبرى إلى التواجد بفروع صغيرة فى المدن والأحياء يمثل خطراً على نشاطهم وربما يهدد بخروجهم من السوق.

وبدأت سلاسل تجارية كبرى الانتشار بفروع صغيرة فى أحياء عديدة بعد أن ظلت لسنوات بمثابة مراكز تجارية إقليمية للتسوق عبر الأماكن الإستراتيجية فى مداخل ومخارج المدن الكبرى.

وقال مسئول بسلسلة كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم الإماراتية لمراسل وكالة الأناضول، إن الشركة تتجه إلى تأسيس فروع تحت مسمى "كارفور إكسبريس" على مساحات صغيرة وفى مناطق مختلفة.

وتمتلك ماجد الفطيم حق امتياز متاجر كارفور الكبرى فى 38 دولة وتعمل حاليا فى 15 منها وتخطط لدخول باقى الدول تدريجيا.

وبحسب الموقع الإليكترونى لكارفور مصر، فإن عدد فروع كارفور فى مصر 21 فرعا منهم 15 فى إقليم القاهرة الكبرى و5 فروع فى محافظة الإسكندرية" شمال البلاد" وفرع فى مدينة شرم الشيخ" جنوب شرق البلاد"، وهذه المراكز تقع جغرافيا على مداخل المدن ولا تتواجد فى المناطق مرتفعة الكثافة السكانية.

وفى الإطار ذاته، تتجه سلاسل "مترو" التجارية، إلى افتتاح فروع صغيرة تحمل اسم (مينى مترو) فى مناطق مختلفة بالبلاد، و"مترو" لم يقتصر وجودها من قبل على مداخل المدن فقط بل كانت متمركزة فى أحياء ومدن عدة لكن ليس على نحو مثير لقلق محلات التجزئة الصغيرة.

وقال محمد يوسف، المتحدث الرسمى باسم شركة المنصور للتجارة والتوزيع المالكة لسلسة " مترو" إن طرح نماذج مصغرة تحت مسمى "مينى مترو" يستهدف الاستحواذ على شريحة جديدة من العملاء.

وأضاف يوسف فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول:"لدينا خطة توسعية شاملة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة من بينها افتتاح فروع مينى مترو بمناطق عديدة".

ورفض المتحدث باسم شركة المنصور الإعلان عن تفاصيل الخطة خلال الوقت الحالى لكنه أكد أنها تهدف إلى الاقتراب من العميل بفروع عديدة.

بالمقابل، قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن توجهات السلاسل التجارية مع إغفال أصحاب محلات البقالة لأهمية تطوير أدائهم وطرح ميزة تنافسية جديدة يهدد بإغلاق 40% من تلك المحلات".

وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محلات "البقالة" و"السوبر ماركت" فى مصر لكن تقديرات خبراء تشير إلى أنها تصل إلى 5 ملايين محل تجزئة تعمل بالسوق، كما يقدر حجم تجارة التجزئة فى مصر بنحو 70 مليار دولار بمختلف أنحاء البلاد.

وأضاف يحيى فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول:" غرفة المواد الغذائية عليها مواجهة هذا المخطط من السلاسل التجارية الكبرى عبر تكوين اتحادات من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة حتى يمكنها التعامل بصورة مباشرة مع المنتجين والحصول عروض سعرية مماثلة لتلك التى تحصل عليها السلاسل التجارية لتتمكن من الاستمرار بالسوق".

وتعد السلاسل التجارية أكثر جذبا للمستهلكين نظرا لتعدد منتجاتها وأسعارها المنخفضة مقارنة بمحال التجزئة الصغرى.

ويرى اقتصاديون، أن محلات تجارة التجزئة عليها انتهاج سياسات جديدة تمكنها من الاستمرار فى ظل الانتشار المتزايد للسلاسل التجارية الكبرى داخل المناطق السكنية.

وتمثل شريحة المستهلكين فى السوق المصرية نقطة جذب لعدد كبير من المستثمرين فى تجارة المواد الغذائية، وبلغ عدد سكان مصر 85.7 مليون نسمة بحسب الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحكومى على شبكة الانترنت أمس الجمعة.

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