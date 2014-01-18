«صحة دبي» تنظم ملتقى علمياً حول التغذية السليمة للأطفال

بدأت أول من أمس في دبي فعاليات الملتقى العلمي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة نستلة للعلوم الصحية حول أفضل ممارسات التغذية للأطفال بمشاركة أكثر من 80 طبيباً وأخصائياً للتغذية من مختلف الدول العربية.

وأكدت وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي أهمية الملتقى الذي سيستمر بفندق الحبتور جراند حتى 18 من يناير الجاري بحضور نخبة من المتخصصين والمحاضرين من المملكة المتحدة والجمهورية الألمانية وفنلندا والأردن ومصر ولبنان. وقالت إن الملتقى سيركز خلال جلساته العلمية على عدد من المحاور المتعلقة بأهمية تغذية الأطفال للوقاية من الأمراض، وأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، والتغذية المدعمة بعد عمر 6 أشهر، وكيفية قياس نمو الطفل خلال المراحل العمرية. كما يناقش الملتقى الحالات الحرجة للأطفال وحميات التغذية التي تتناسب مع نمو الطفل، ومشكلات الجهاز الهضمي وعمليات الامتصاص الغذائي، والحساسية لدى الأطفال من بعض الأغذية وخاصة الحليب، وكيفية منعها والتخفيف من آثارها السلبية على الطفل.

تبادل الخبرات

استعرضت وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي ورش العمل المختلفة التي سيتضمنها الملتقى من خلال تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات تخصصية يناقش كل منها محاور معينة من المحاور التي سيركز عليها الملتقى.

وأكدت عايش أهمية هذا الملتقى الذي سيناقش آخر المستجدات العلمية العالمية في مجال تغذية الأطفال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة للأطباء وأخصائيي التغذية في الوطن العربي لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تغذية الأطفال وبما يساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للأطفال في المؤسسات الصحية.