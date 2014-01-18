النعيمي يوضح دور القادة في استراتيجية التغيير

نظمت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ممثلةً بإدارة التميز المؤسسي، محاضرة بعنوان (دور القادة في استراتيجية التغيير). ألقى المحاضرة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مسرح مركز دعم اتخاذ القرار بأبوظبي.

وقال النعيمي إن وزارة الداخلية تعمل على تحقيق قفزات مهمة في مسيرة التطوير الاستراتيجي، وأصبح مشروعها الأساسي (التحديث الدائم للخطط الاستراتيجية).

لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهودها لتحقيق التطلعات من خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على العمل بفعالية؛ لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

حضر المحاضرة اللواءالدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مدير إدارة الجودة الشاملة في شرطة دبي، والعقيد محمد حميد دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.