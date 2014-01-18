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نقابة الأطباء تقرر مواصلة الإضراب وتجميد التفاوض مع الصحة ومقاضاة الحكومة

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نقابة الأطباء تقرر مواصلة الإضراب وتجميد التفاوض مع الصحة ومقاضاة الحكومة نقابة الأطباء تقرر مواصلة الإضراب وتجميد التفاوض مع الصحة ومقاضاة الحكومة

قررت النقابة العامة للأطباء، بعد التشاور مع النقابات الفرعية، تنظيم إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجا علي عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئى ثلاث مرات أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها فى مارس المقبل.

وقال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه تقرر عمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدى، وتعليق الاستمرار فى المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر، لحين الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبى الذين على رأس العمل وإجمالى ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية.

وأضاف أن النقابة قررت رفع قضايا ضد ، بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة أى شكاوى تعسف إدارى أثناء الإضراب إلى التحقيق الفورى ولجنة آداب المهنة.

كان مجلس نقابة الأطباء قد عقد اجتماعا مع مجالس النقابات الفرعية أمس الجمعة بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز المقدم من وزارتي المالية والصحة بديلا عن الكادر، وذلك بعد عدم استجابة الوزارتين للمطالب في إضراب 1 و8 يناير الجاري.

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