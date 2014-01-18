صدور الطبعة الثانية من كتاب "الأسطورة" عن حياة البابا شنودة

أصدر كتاب اليوم, الطبعة الثانية من إصداره "الأسطورة" عن حياة البابا شنودة ودوره الوطنى الكبير, للكاتب الصحفى أحمد السرساوى نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، استعدادا لمعرض الكتاب ونفاد الطبعة الأولى خلال أسابيع قليلة.

وتميزت الطبعة الثانية بإضافات جديدة منها ملحق للصور لم ينشر معظمها من قبل، بجانب الإخراج الصحفى المتميز للكتاب يتصدره بورتريه للبابا شنودة الثالث بريشة الفنان الكبير مصطفى حسين.

>ويتناول الكتاب عددا من الفصول تناقش أسرارا فى حياة البابا شنودة, منها حكايات البابا مع الجيش المصرى وأسرار الأملاك القبطية بالقدس، وكنائس المهجر والخروج خارج أسوار الكاتدرائية، البابا يعشق "صاحبة الجلالة".. ويدخل "حواء" للمجلس الملى، أسقف "مشاغب" ومفاجآت مراسم التتويج، الأسرار الخاصة "جدا" للبابا يرويها ابنه الذى لم ينجبه، كان يعشق البرتقال، ويفضل الأسماك ويقدم لضيوفه الحمام المحشى، حكاية حزامه الحديدى الثقيل وأسرار تفاؤله بالبرواز الصغير، أحد ظرفاء العصر.. وحبه الكبير للأطفال، وأحداث لا تنسى فى الأيام الأخير للبابا، والحب يخرج ملايين المصريين من مسلمين ومسيحيين فى رحلة الوداع.

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