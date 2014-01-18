نقل مصاب في اشتباكات بقرية “أم خلف” ببورسعيد إلى أحد المستشفيات العسكرية

أمر اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى بالتحفظ على ” محمود.م ” مقيم بمصر القديمة أسطبل عنتر 17 سنة، والذى أصيب بطلق ناري فى القدم والكتف مساء اليوم بجنوب بورسعيد طريق الإسماعيلية في حادث تسبب في مصرع أحد الاشخاص .

وكان مستشفى بورسعيد العام قد استقبل محمو م . بيومي 17 سنة مصاب بطلق ناري، عقب أن أحضرته سيارة بدون لوحات إلى نقطة الإسعاف، وذلك بالتزامن مع ضبط المتفجرات بالقرب من القنطرة .

وأكدت مستشفي بورسعيد العام أن القوات المسلحة تسلمت المصاب تحت الحراسة المشددة لنقله عبر طائرة إلى أحد المستشفيات العسكرية خارج بورسعيد .

كما تم ضبط جثة لمجهول الهوية قد أصيب بالتزمن مع إصابة الشاب م . بيومي، وقد تم التحفظ عليها بعد أن تبين إصابتها بأربع طلقات نارية، و إنه جثة شخص يدعى محمد محمود عبد العزيز مقيم بسوهاج ويبلغ من العمر 28 سنة وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة .