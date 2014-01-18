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نقل مصاب في اشتباكات بقرية “أم خلف” ببورسعيد إلى أحد المستشفيات العسكرية

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نقل مصاب في اشتباكات بقرية “أم خلف” ببورسعيد إلى أحد المستشفيات العسكرية نقل مصاب في اشتباكات بقرية “أم خلف” ببورسعيد إلى أحد المستشفيات العسكرية

أرشيفية

 

أمر اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى بالتحفظ على ” محمود.م ” مقيم بمصر القديمة أسطبل عنتر 17 سنة، والذى أصيب بطلق ناري فى القدم والكتف مساء اليوم بجنوب بورسعيد طريق الإسماعيلية  في حادث تسبب في  مصرع أحد الاشخاص .

وكان مستشفى بورسعيد العام قد استقبل محمو م  . بيومي 17 سنة مصاب بطلق ناري، عقب أن أحضرته سيارة بدون لوحات إلى نقطة الإسعاف، وذلك بالتزامن مع ضبط المتفجرات بالقرب من القنطرة .

وأكدت مستشفي بورسعيد العام أن القوات المسلحة تسلمت المصاب تحت الحراسة المشددة لنقله عبر طائرة إلى أحد المستشفيات العسكرية خارج بورسعيد .

كما تم ضبط  جثة لمجهول الهوية قد أصيب بالتزمن مع إصابة الشاب  م . بيومي،  وقد تم التحفظ عليها بعد أن تبين إصابتها بأربع طلقات نارية، و إنه  جثة شخص يدعى محمد محمود عبد العزيز مقيم بسوهاج ويبلغ من العمر 28 سنة وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

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