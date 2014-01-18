كبير الأطباء الأمريكيين يحذر من اتساع نطاق أمراض التدخين

حذر تقرير صادر عن المسئول الصحى الأعلى فى الولايات المتحدة، أمس الجمعة، من أن التدخين لا يسبب سرطان الرئة فحسب، بل أيضا أمراضا خطيرة فى أجزاء أخرى من جسم الإنسان.

وأشار بوريس لوشنياك، القائم بأعمال كبير الأطباء، أيضا إلى أن نحو 6.5 مليون طفل أمريكى- واحد من كل 13 تحت سن 18 عاما- سيتعرض للوفاة المبكرة جراء الأمراض المرتبطة بالتدخين فى ظل المعدل الحالى للتدخين.

وأظهر التقرير أن المدخنين عرضة لخطر المعاناة من ارتفاع معدلات مرض السكرى وسرطان القولون وسرطان الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدى وضعف الانتصاب والضمور البقعى، وغيرها من الحالات المرضية.

كما يوفر التقرير أدلة على أن التعرض للتدخين السلبى يمكن أن يسبب السكتات الدماغية لدى غير المدخنين.

وصدر التقرير فى الذكرى الخمسين لصدور أول تقرير عن كبير الأطباء فى عام 1964 والذى خلص بشكل قاطع إلى أن التدخين يسبب سرطان الرئة- وكان اكتشافا مثيرا للجدل إلى حد كبير حينئذ- حيث كان التدخين أمرا شائعا.

ووجد التقرير أيضا أن النساء المدخنات يتعرضن حاليا لخطر الوفاة المبكرة بمعدلات عالية مثل المدخنين من الذكور.

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