زايد بن حمدان يشهد فعاليات اليوم الثالث لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

شهد الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان فعاليات اليوم الثالث لنهائيات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور المقامة في ميدان الفلاح بأبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتمتد حتى 25 يناير الجاري، وسط مشاركة 1500 صقر.

واطلع الشيخ زايد بن حمدان من سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين على جميع تفاصيل المسابقات الختامية والأشواط التي تضمها المسابقات الثلاث (التلواح، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي، تدريب الصقور بالبالون)، كما زار خيمة الصقارين التي تشهد مراحل التسجيل والتحضير، والتقى الصقارين، وتابع أيضاً غرفة التحكيم على النظام الإلكتروني المتبع في تحكيم المسابقات والجوانب الفنية واليات المشاركة، ونظام البطاقات التعريفية لكل مشارك.

وتبادل الشيخ زايد بن حمدان مع الصقارين المشاركين الأحاديث حول المسابقات الجارية ومستوى المنافسة الذين عبّروا عن شكرهم وتقدريهم للزيارة، مؤكدين أن رعاية القيادة الرشيدة، واهتمامها المباشر بمسيرة الرياضات التراثية، كان لهما الأثر البارز في تقدمها ونهضتها من جديد، في واجهة الفعاليات والمناسبات التي تقام في الوقت الحاضر.

بدوره، ثمن سلطان المحمود زيارة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لموقع مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، مؤكداً أن الزيارة تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدعم مسيرة الرياضات التراثية، وحرصها على تجديد التواصل بين الماضي والحاضر في وقت واحد، لافتاً إلى أن الزيارة تركت أثراً مميزاً ورائعاً عند جميع المشاركين، وأسعدت جميع من في ميدان الفلاح، معبراً عن ارتياحه الكبير للأجواء التي تشهدها المسابقات الختامية لكأس رئيس الدولة، وسط المشاركة الكبيرة من صقاري الإمارات.

في المقابل، تواصلت لليوم الثالث على التوالي المسابقات الختامية لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي شهدت يوم أمس إثارة كبيرة، وصراعاً قوياً بين الصقارين المشاركين الطامحين إلي الفوز بكل شوط، وتسجيل حضورهم في قائمة العشرة الفائزين في النهائيات التي سجلت أفضل الأوقات والمراحل الزمنية، بما يؤكد التطور الكبير لرياضة الصيد بالصقور، منذ إطلاق نادي أبوظبي للصقارين في سبتمبر من العام الماضي.

تنافس

وشهد يوم أمس مشاركة 167 صقراً في مسابقات التلواح بفئات (قرموشة جرناس، قرموشة فرخ، جير جرناس «ثلاث أشواط»، جير فرخ «ثلاث أشواط»)، وسط حضور قوي لصقاري الإمارات المشاركين في الحدث التراثي البارز الذي عزز من مكانة الصيد بالصقور ودور الرياضيات التراثية، ومكانتها في إشاعة الأجواء الهادفة، والملتقيات المميزة بين جموع الصقارين والمشاركين والمتابعين من الزوار والسياح، كما خضعت المسابقات لكل اللوائح والشروط التي وضعها النادي واللجنة المنظمة، إلى جانب الإشراف التحكيمي من قبل لجنة المسابقات في اللجنة المنظمة.

وأسفرت نتائج شوط قرموشة جرناس التي أقيمت يوم أمس، عن فوز خالد جمعة الهاملي بالمركز الأول، وتمكن حمدان سعيد جابر من الفوز بشوط قرموشة فرخ بوقوفه في الصدارة وبالمركز الرابع، وأسفرت نتائج الفترة المسائية في مسابقة التلواح جير تبع فرخ عن فوز حمدان سعيد جابر بلقب الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حقق خلف خميس المزروعي المركز الأول، وحصد لقب الشوط الثالث بطي أحمد المري، وحاز الفائزون المراكز الأولى في كل شوط من أشواط المسابقات الختامية، سيارة نيسان باترول موديل 2014، وحصل أصحاب المراكز الثانية على جوائز نقدية بقيمة 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وأصحاب المركز الثالث على 20 ألف درهم، فيما نال الصقارون أصحاب المراكز من الرابع حتى العاشر جوائز نقدية، بقيمة 10 آلاف درهم لكل مشارك في كل شوط.

فرحة كبيرة

أشاد الصقار حمد سالم الكتبي بالمستوى التنظيمي لجميع مسابقات الصيد بالصقور التي يشرف على تنظيمها نادي أبوظبي للصقارين، مؤكداً أن المشاركة في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تعتبر مصدر فخر ووساماً لكل المشاركين، ومثمناً دعم القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ على اهتمامهم بتوفير المسابقات التراثية، وتقديم كل أنواع الدعم والاهتمام لأبناء الوطن الذين يعتزون بتراثهم وهويتهم الوطنية، عبر مساعي إحياء تراث الماضي، وإعادته إلى الأذهان من جديد، وغرسه في نفوس ومشاعر الصغار بالمجتمع.

لافتاً إلى أن جميع من تابع خيمة الصقارين وجد الفرحة والسعادة على محيا الجميع، لأهمية الحدث، وارتباطه باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الاسم الغالي والعزيز على قلوب جميع أبناء الوطن ومن يعيش على ارض الإمارات.