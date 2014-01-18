اتهام بريطانيين اثنين بالانضمام إلى صفوف المقاتلين فى سوريا

اتُّهِم بريطانيان، أمس الجمعة، بالدخول إلى سوريا، لأغراض الانضمام لصفوف المقاتلين، حسب ما أعلنت الشرطة، فى حين اعتقل رجل ثالث يُعتقد أنه شارك فى معسكر للتدريب فى سوريا.

وقالت الشرطة فى مدينة ويست ميدلاندس على تويتر، إن يوسف سوار ومحمد أحمد اللذين يبلغان من العمر 21 عامًا، ويتحدران من بيرمينغهام (وسط بريطانيا)، سيمثلان أمام القضاء اليوم السبت فى لندن، وهما متهمان بتنظيم رحلة إلى سوريا لأغراض إرهابية.

وأوضحت الشرطة أن القضية ليست مرتبطة بتوقيف رجل آخر، بعد ظهر الجمعة، يتحدر من بيرمينغهام، بعد وصوله إلى مطار غاتويك فى لندن، قادمًا من إسطنبول، وأشارت الشرطة إلى أن الرجل البالغ من العمر 21 عامًا، يُشتبه بأنه شارك فى معسكر للتدريب على السلاح فى سوريا.

وأوضح وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، أمس السبت، أن مئات البريطانيين يُشتبه بأنهم دخلوا إلى سوريا، لأغراض إرهابية وأن قوات الشرطة تبذل جهدها لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

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