الرئيس الفلسطينى يدعو لمواجهة تهويد القدس

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس العرب والمسلمين إلى مواجهة تهويد القدس وطالب عباس، فى مقابلة مع القناة الثانية للتليفزيون المغربى فى برنامج ضيف خاص الليلة الماضية، الدول العربية والإسلامية إلى الاهتمام أكثر بمدينة القدس، وتقديم دعم مالى أكبر لوكالة بيت مال القدس، لتمكينها من القيام بمهامها لفائدة سكان القدس الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم فى المجالات الصحية والاقتصادية وترميم البيوت الآيلة للسقوط ومواجهة سياسة إسرائيل الرامية إلى تهويد القدس.

وأشاد الرئيس الفلسطينى، الذى يشارك فى اجتماع لجنة القدس بمدينة مراكش المغربية، بالدعم المغربى المتواصل للقضية الفلسطينية وأوضح أن المغرب دعم على الدوام القضية الفلسطينية منذ نشأتها وأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لم يتغير قط، سواء فى عهد الملك الراحل الحسن الثانى، أو فى عهد الملك محمد السادس.

وأشار الرئيس محمود عباس إلى الرعاية التى يحيط بها الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف، وما يقدمه لمدينة القدس من دعم ورعاية، وقال "إن ما نراه من المغرب هو العمل، ولا نسمع منه شعارات أو مزايدات".

وعبر الرئيس الفلسطينى عن الأمل فى أن يستمر هذا الجهد بدعم ومساعدة جميع الدول العربية والإسلامية، باعتبار أن "القدس مدينة إسلامية عربية ومسيحية".

وعن اجتماع لجنة القدس بالمغرب، أبرز الرئيس الفلسطينى الترحيب الكبير الذى لقيته دعوة الملك محمد السادس لهذا الاجتماع، والذى انعكس من خلال تمثيلية الدول دائمة العضوية والفاتيكان فى هذا الاجتماع، مبرزا أن ذلك يدل على مدى الاهتمام الكبير بقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والقدس الشريف على الخصوص وأكد أن العمل الميدانى لبيت مال القدس يعد "الأكثر تميزا فى دعم القدس".

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