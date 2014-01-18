وزير الأوقاف الأردنى من طهران يدعو للتقارب بين الأديان

دعا وزير الأوقاف الأردنى، هايل عبد الحفيظ داوود، خلال مشاركته الجمعة فى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد فى العاصمة الإيرانية، طهران، باتخاذ "خطوات جادة لتحقيق التقارب بين الأديان بما يحقق توحيد الامة الإسلامية".

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن الوزير الأردنى قال فى كلمة له فى حفل افتتاح الدورة الـ27 لمؤتمر الوحدة الإسلامیة "نحن جئنا إلی هنا لكى نخطو خطوات فاعلة وأساسیة فی سبیل وحدة الأمة الإسلامیة وسد الثغرات، وإزالة الخلافات من خلال التضامن والاتحاد بین أبناء الأمة".

وأشار الوزير إلی ضرورة إقامة عدة مؤتمرات وندوات حول التقریب بین المذاهب الإسلامیة، وقال "یجب أن تُتخذ خطوات عملیة لتحقیق نتائج أفضل حول الوحدة فی المدارس والجامعات والجلسات الدینیة".

وأوضح أن الأمة الإسلامية والعقيدة الإسلامية تتعرضان لخطر کبیر مضيفا "یجب علینا جمیعا أن نبذل جهودا لمزید من الوحدة، وإزالة الخلافات الموجودة فی سوریا وأفغاستان والعراق وتونس والدول الإسلامیة الأخری".

وطالب داوود، الأمة الإسلامية "إعلان براءتها من أعداء الله ورسوله وأولئك الذین یسعون وراء إثارة الخلافات بین الأمة الإسلامیة، فى ظل ما تتعرض له الشعوب الإسلامية من مخاطر كبيرة".

ویشارك فی المؤتمر الذى انطلق الجمعة يستمر لثلاثة أیام 370 شخصیة إسلامیة من أکثر من 50 بلداً.

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