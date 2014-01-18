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جهاز أبو ظبى للاستثمار يشترى مقر تايم وارنر فى نيويورك

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جهاز أبو ظبى للاستثمار يشترى مقر تايم وارنر فى نيويورك جهاز أبو ظبى للاستثمار يشترى مقر تايم وارنر فى نيويورك

ذكرت تقارير إخبارية، أن جهاز أبو ظبى للاستثمار وهو الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبى يشترك مع مجموعة شركات منها ريليتد كوز وجى. آى. سى السنغافورية للاستثمار فى شراء مقر مجموعة تايم وارنر الأمريكية العملاقة للإعلام فى مركز "تايم وارنر سنتر" بمدينة نيويورك مقابل 1.3 مليار دولار.

تضم الصفقة مسطحات إدارية بمساحة 1.1 مليون قدم مربع (102.2 ألف متر مربع) فى المجمع الذى يحتل الجانب الجنوبى الغربى من سنترال بارك وتصل مساحته الإجمالية إلى 2.8 مليون قدم مربع.

تسعى مجموعة تايم وارنر إلى تجميع أنشطتها فى ناطحة سحاب جديدة فى مشروع هودسون ياردس الذى تقيمه شركة ريليتد وهو أكبر مشروع تطوير عقارى فى تاريخ الولايات المتحدة" يقام المشروع على مساحة تزيد على 26 فدان (11 هكتار).

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