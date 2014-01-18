هاتف للشكاوى الصحية بالطائف

شرعت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف في التواصل مع المتقدمين ببلاغات أو ملاحظات على الرقم (937) بالرسائل النصية، بحيث يتم إشعار المتصل بما يتخذ حيال البلاغ أو الشكوى التي تقدم بها، إضافة إلى انه يمكن التواصل هاتفيا على الرقم (7323781) لمعرفة أي معلومات أخرى حول البلاغ. وأشار الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان ان البلاغات والشكاوى يتم استقبالها عن طريق الرقم الموحد بوزارة الصحة (937) ومن ثم تمرر لإدارة الطوارئ والأزمات التي تقوم بدورها باتخاذ اللازم حسب الإجراءات النظامية، لافتا ان الرسائل النصية تهدف إلى إشعار المتصل الى ما تم اتخاذه حيال الشكوى أو البلاغ. وأضاف انه يجري العمل حاليا على تجهيز موقع الكتروني لمتابعة الشكاوى الكترونيا لحين إغلاق كامل البلاغ أو الشكوى.