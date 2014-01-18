«مدني الرياض» يهيب بالمواطنين والمقيمين للتقيد بتعليمات السلامة خلال الإجازة

أهاب الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالأخوة المواطنين والمقيمين الى الاخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي والتي تستغل لارتياد المتنزهات العامة والمدن الترفيهية والرحلات البرية ودعا الدفاع المدني إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة.

وأكدت مديرية الرياض في بيان لها أمس على لسان المتحدث الرسمي لها الرائد محمد الحمادي بأهمية إبلاغ الأهل أثناء القيام بالرحلات البرية إلى بالاتجاه المقصود الذهاب اليه واختيار المكان المناسب بعيداً عن المخاطر ونصب الخيام بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن المحظورة وشبكات الكهرباء وإشعال النار بعيداً عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحول إلى جمر وتهوية الخيمة للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.

وأكد الرائد محمد الحمادي على أهمية التقيد بوسائل السلامة والأخذ بالأسباب للوقاية من المخاطر في المنازل بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية وعدم ترك الأجهزة الالكترونية والعاب الفيديو موصلة بالكهرباء بشكل مستمر وخاصة إثناء النوم واستخدام وسائل التدفئة الحديثة الآمنة، وكذلك اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في المدن الترفيهية والموضحة بكل لعبة والتقيد بإرشادات المشغلين للألعاب لسلامة أبنائهم.

ودعى الحمادي الى فصل الكهرباء عن الاجهزة غير الضرورية بالمنزل والحرص إثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ في مكان الاقامة وارقام الاتصال في الحالة الطارئة والابتعاد عن الاماكن المزدحمة لسلامتهم متمنياً السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة.