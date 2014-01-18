مبتعث سعودي يقود فريقاً بحثياً أسترالياً في إدارة الكوارث الصحية

حصل المبتعث من الشؤون الصحية بالحرس الوطني الرائد دكتور/ محمد بن رطوبي الفدعاني العنزي على درجة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية من جامعة موناش بأستراليا مع مرتبة الشرف. وكانت محور رسالة الدكتوراه للباحث العنزي عن سلامة المرضى وتحقيق الجودة في المنشآت الصحية وكانت الرسالة تهدف إلى تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات وكذلك كانت تهدف رسالة الدكتوراه إلى خلق نظام صحي متحقق فيه أعلى درجات الجودة والأمان للخدمات الصحية المقدمة للمرضى. الدكتور العنزي والفريق البحثي الاسترالي تناول سبل إدارة الكوارث الصحية في ولاية فيكتوريا بأستراليا العام الماضي 2012 وذلك من خلال اختيار المقترح البحثي قام بتقديمه إلى لجنة الصحة العامة في البرلمان المحلي لولاية فيكتوريا. وكانت من أهم نقاط المقترح البحثي للدكتور العنزي هو كيفية مواجهة المستشفيات والمنشآت الصحية لكارثة أو عدة كوارث قد تصيب الدولة وذلك من خلال عمل سيناريو تعرض ولاية فيكتوريا لهجوم يتضمن استخدام أسلحة غير تقليدية من شأنه شل الحركة الطبيعية في الولاية، وكانت الفكرة الرئيسية للمقترح البحثي المقدم من الباحث العنزي تتضمن كيفية تكامل وتضامن جميع القطاعات الصحية مع غيرها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لمواجهة تلك الكارثة بأقل الخسائر في الأرواح وإدارة المنشآت الصحية بشكل فعال أثناء حدوث الكارثة. وقد قامت عدة مراكز بحثية عالمية في الولايات المتحدة وفرنسا وجنوب افريقيا وغيرها بتقديم دعوات للفريق البحثي بقيادة المبتعث السعودي محمد العنزي لزيارتها وعرض الخبرات المتبادلة بينها.