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اليوم.. ورشة عمل للمجلس الوطنى للتعليم بسوهاج لمناقشة كادر المعلمين

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اليوم.. ورشة عمل للمجلس الوطنى للتعليم بسوهاج لمناقشة كادر المعلمين اليوم.. ورشة عمل للمجلس الوطنى للتعليم بسوهاج لمناقشة كادر المعلمين

يعقد المجلس الوطنى للتعليم بسوهاج برئاسة مصطفى فتحى، اليوم السبت، وبحضور رؤساء اللجان بكل مركز على مستوى المحافظة ورشة عمل، لمناقشة قانون 139 وقانون 155 والخاص بكادر المعلمين، وذلك بما يتيح إصلاح العملية التعليمية.

صرح بذلك أسامة أبو طالب مسئول اللجنة الإعلامية بالمجلس الوطنى للتعليم.

وأضاف "أبو طالب" أن رؤساء اللجان سوف يقومون بعمل ورش عمل مصغرة فى إدارتهم للوصول بأفضل صيغة للقانون على أن يقدم تصورا للقانون، لمساعد وزير التربية والتعليم أيمن لطفى، ثم يسلم لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر ويتم تفعيل القانون المعدل بتكليف من عصام أحمد منسق المجلس الوطنى على مستوى الجمهورية.

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