تغريم شركة توبراش التركية بسبب إساءة استعمال وضعها فى السوق

فرضت هيئة تنظيم المنافسة فى تركيا غرامة قيمتها 412 مليون ليرة (186 مليون دولار) على توبراش الشركة الوحيدة لتكرير النفط فى البلاد عن إساءة استعمال وضعها المهيمن على السوق فى التسعير والعقود.

وقال مجلس المنافسة، فى بيان فى موقعه الإلكترونى أمس الجمعة، إن توبراش لها الحق فى استئناف الحكم أمام محكمة إدارية.

> وأضاف قائلًا، دون أن يذكر تفاصيل، إنه بعد إجراء تحقيق "توصل إلى قرار فى اقتراع بالأغلبية بأن توبراش أساءت استعمال وضعها المهيمن على السوق فى التسعير وفى عقودها."

وتوبراش مملوكة لمجموعة كوتش القابضة، أكبر شركة فى تركيا والتى تسيطر عليها إحدى أبرز عائلات قطاع الأعمال فى البلاد، واتهمت الحكومة التركية العائلة بالتعاطف مع المحتجين أثناء اضطرابات مناهضة للحكومة.

وواجهت توبراش وشركتان أخريان للطاقة تابعتان لكوتش تحقيقًا ضريبيًا الصيف الماضى. ونفى مسئولون بالحكومة أى صلة بين ذلك التحقيق والاحتجاجات.

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