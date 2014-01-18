أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

تغريم شركة توبراش التركية بسبب إساءة استعمال وضعها فى السوق

Google+ Print
تغريم شركة توبراش التركية بسبب إساءة استعمال وضعها فى السوق تغريم شركة توبراش التركية بسبب إساءة استعمال وضعها فى السوق

فرضت هيئة تنظيم المنافسة فى تركيا غرامة قيمتها 412 مليون ليرة (186 مليون دولار) على توبراش الشركة الوحيدة لتكرير النفط فى البلاد عن إساءة استعمال وضعها المهيمن على السوق فى التسعير والعقود.

وقال مجلس المنافسة، فى بيان فى موقعه الإلكترونى أمس الجمعة، إن توبراش لها الحق فى استئناف الحكم أمام محكمة إدارية.
> وأضاف قائلًا، دون أن يذكر تفاصيل، إنه بعد إجراء تحقيق "توصل إلى قرار فى اقتراع بالأغلبية بأن توبراش أساءت استعمال وضعها المهيمن على السوق فى التسعير وفى عقودها."

وتوبراش مملوكة لمجموعة كوتش القابضة، أكبر شركة فى تركيا والتى تسيطر عليها إحدى أبرز عائلات قطاع الأعمال فى البلاد، واتهمت التركية العائلة بالتعاطف مع المحتجين أثناء اضطرابات مناهضة للحكومة.

وواجهت توبراش وشركتان أخريان للطاقة تابعتان لكوتش تحقيقًا ضريبيًا الصيف الماضى. ونفى مسئولون بالحكومة أى صلة بين ذلك التحقيق والاحتجاجات.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..
>مجموعة الراجحى السعودية تستثمر مليار دولار فى الزراعة بموريتانيا

النائب العام لمدينة نيويورك ينشئ مكتبا جديدا لمكافحة الجرائم المالية

"ننتيندو" تتوقع خسارة سنوية لضعف مبيعات "وى يو"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما