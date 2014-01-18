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"الأطباء" تقرر وقف التفاوض مع الحكومة بشأن الكادر.. وتؤجل إضراب يناير

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"الأطباء" تقرر وقف التفاوض مع الحكومة بشأن الكادر.. وتؤجل إضراب يناير "الأطباء" تقرر وقف التفاوض مع الحكومة بشأن الكادر.. وتؤجل إضراب يناير

كتب : محمد سليمان: السبت 18-01-2014 02:05

أكد الدكتور محمد فتوح، رئيس جمعية أطباء التحرير، وعضو مجلس نقابة اطباء القاهرة، إن النقابات الفرعية التقت اليوم مجلس النقابة العامة بدار الحكمة، لمناقشة الخطوات المقبلة بشأن كادر المهن الطبية، مشيرا إلي أنهم قرروا تعليق التفاوض مع بشأن الكادر لحين إعلانها عن أعداد العاملين في وزارة الصحة، وآلية توزيع بند الأجور عليهم، نظرا لوجود وجهة نظر لدى المجلس بإمكانية توفير تكلفة الكادر من ميزانية الوزارة حال إعادة توزيع الأجور- بحسب قوله.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الأطباء قرروا عدم استكمال الإضراب في شهر يناير الجاري، مراعاةً للظروف والأحداث، وتأجيله لشهر فبراير القادم، وتنفيذه لمدة يومين أسبوعيا، على أن يكون ثلاثة أيام أسبوعيا في شهر مارس، حتي موعد الجمعية العمومية المقرر عقدها في الشهر ذاته لمناقشة الخطوات المقبلة.

وأوضح فتوح اجتماع النقابات الفرعية بالنقابة العامة ناقش أيضا اتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بإصابة بعض الأطباء بعدوى تنفسية أدت لوفاتهم.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، قررت الإضراب الجزئي يومي 19 و20 يناير، قبل أن ترجئه إلي 22 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إضرابا جزئيا مفتوحا بداية من فبراير.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، إنه تقدم باستقالته من مجلس النقابة احتجاجا علي ما اسماه بمحاولات إفشال الصيادلة وعدم تحقيق مطالبهم.

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