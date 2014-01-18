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نقل المصاب بقرية “أم خلف” إلى أحد المستشفيات العسكرية

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نقل المصاب بقرية “أم خلف” إلى أحد المستشفيات العسكرية نقل المصاب بقرية “أم خلف” إلى أحد المستشفيات العسكرية

أرشيفية

أمر اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى بالتحفظ على ” محمود.م ” مقيم بمصر القديمة أسطبل عنتر 17 سنة، والذى أصيب بطلق ناري فى القدم والكتف مساء اليوم بجنوب بورسعيد طريق الإسماعيلية  في حادث مصرع أحد الاشخاص .

وكان مستشفى بورسعيد العام قد استقبل محمو م  . بيومي 17 سنة مصاب بطلق ناري، عقب أن أحضرته سيارة بدون لوحات إلى نقطة الإسعاف، وذلك بالتزامن مع ضبط المتفجرات بالقرب من القنطرة .

وأكدت مستشفي بورسعيد العام أن القوات المسلحة تسلمت المصاب تحت الحراسة المشددة لنقله عبر طائرة إلى أحد المستشفيات العسكرية خارج بورسعيد .

كما تم ضبط  جثة لمجهول الهوية قد أصيب بالتزمن مع إصابة الشاب  م . بيومي،  وقد تم التحفظ عليها بعد أن تبين إصابتها بأربع طلقات نارية، و إنه  جثة شخص يدعى محمد محمود عبد العزيز مقيم بسوهاج ويبلغ من العمر 28 سنة وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

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