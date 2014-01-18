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انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة فى الجزائر

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انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة فى الجزائر انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة فى الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الجمعة، انطلاق عملية سحب استمارات جمع التوقيعات للراغبين فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم.

وأصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، فى وقت سابق أمس، مرسوما حدّد بموجبه موعد انتخابات الرئاسة القادمة فى 17 أبريل القادم، لتكون خامس انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخ البلاد.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أنها وفقا للمرسوم الرئاسى فإن الوزارة تعلن للراغبين فى الترشح أن "سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السلطات المحلية فى كل ولاية التابعة للداخلية".

وأوضح البيان أن هذه الوثائق تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها المترشح عن رغبته فى تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

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