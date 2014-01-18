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الحكومة المغربية ترفع الدعم عن البنزين الممتاز والفيول

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الحكومة المغربية ترفع الدعم عن البنزين الممتاز والفيول الحكومة المغربية ترفع الدعم عن البنزين الممتاز والفيول

قررت المغربية، مساء أمس الجمعة، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء.

وجاء قرار الحكومة المغربية فى إطار سياستها الرامية للتقليص التدريجى من ميزانية دعم المواد الاستهلاكية إلى 35 مليار درهم مغربى (4.2 مليار دولار أمريكى) فى عام 2014 مقابل 42 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار) فى عام 2013 بعد 54 مليار درهم (6.5 مليار دولار) فى عام 2012.

وفى بيان لها، وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، قالت وزارة الشئون العامة والحكامة المغربية، "إن البنزين الممتاز (يستخدم للسيارات التى تعمل بمحركات عالية القدرة) والفيول لم يعودا ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة".

وأشار البيان إلى أن "الميزاينة العامة للمملكة (المغربية) ستستمر فى دعم مادة الغازوال".

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