النظام السوري يعلن خطة لوقف النار في حلب كمرحلة أولى.. ويريد تبادل السجناء

موسكو ، بعلبك - رويترز ، أ. ف. ب

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس إنه سلم روسيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب وإن حكومته مستعدة لتبادل قوائم من أجل تبادل محتمل للسجناء مع قوات المعارضة.

وتحاول واشنطن وموسكو التفاوض على بعض الإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة والسماح بتدفق المعونات الانسانية الى أكثر المناطق تضررا في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام. وقال المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو قبل مؤتمر مزمع للسلام يعقد في سويسرا الأسبوع المقبل إنه يعول على نجاح هذه الخطة إذا نفذت كل الأطراف التزاماتها.

وأضاف المعلم انه يود أن تكون خطة حلب نموذجا لمدن أخرى.

وسلط المعلم ولافروف الضوء على تقارب وجهات النظر بين بلديهما حول مؤتمر السلام الذي يبدأ في مونترو في 22 يناير .

على صعيد متصل قتل سبعة اشخاص واصيب 20 آخرون على الاقل امس في سقوط قذائف مصدرها سورية على بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان بحسب ما افاد مصدر امني ، في حين اشار مسؤول محلي الى ان خمسة من الضحايا هم اطفال.

وتعرضت مناطق اخرى في شرق لبنان امس لسقوط اكثر من عشرين قذيفة وصاروخ مصدرها سورية، ما دفع الرئيس اللبناني ميشال سليمان للطلب من الجيش "حماية" القرى الحدودية مع سورية ايا يكن مصدر "الاعتداء" عليها.

ولم يتضح ما اذا كان القصف مصدره مواقع القوات السورية او مقاتلي المعارضة.