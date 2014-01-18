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مصر: مقتل وإصابة 4 في اشتباكات بين الأمن وعناصر من (الإخوان) في الفيوم

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مصر: مقتل وإصابة 4 في اشتباكات بين الأمن وعناصر من (الإخوان) في الفيوم مصر: مقتل وإصابة 4 في اشتباكات بين الأمن وعناصر من (الإخوان) في الفيوم

    أعلن التليفزيون المصري، بعد عصر امس، أن شخصاً قُتل وأُصيب ثلاثة بجروح في اشتباكات وقعت بمدينة الفيوم (جنوب غرب القاهرة) بين قوات الأمن وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحلول.

وتتواصل اشتباكات عنيفة، بين أنصار مرسي ومعارضيه وعناصر الأمن في مناطق متفرقة بالقاهرة وعدد من المحافظات، على خلفية تظاهرات رافضة للاستفتاء على مشروع الدستور.

وقامت مجموعة من قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات من طلاب تنظيم الإخوان بجامعة الأزهر قطعوا الطريق في ضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة).

وأبلغت مصادر محلية أن قوات الأمن فرّقت بالغاز المسيل للدموع تظاهرات لتنظيم الإخوان بمناطق "السيوف" و"المندرة"، و"العجمي" بمحافظة الأسكندرية الساحلية، و"الوليدية" وأمام فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، و"فيصل" بالسويس، و"أبو المطامير" و"حوش عيسى" بالبحيرة، ومدينة المنيا.

وانتشرت مجموعات من قوات الجيش والشرطة المصرية منذ الصباح بمحيط القصور الرئاسية والمقار الحكومية الرئيسية بالقاهرة، خشية وقوع مصادمات مع المتظاهرين. وكان ملايين المصريين شاركوا بالاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما قاطع الاستفتاء، الذي تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الموافقين عليه تجاوزت 97% من المقترعين، كل من تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.

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