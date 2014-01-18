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الأهلي يحارب الهواء في مواجهة الرجاء

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الأهلي يحارب الهواء في مواجهة الرجاء الأهلي يحارب الهواء في مواجهة الرجاء

يدخل الأهلي مباراته الرابعة هذا الموسم في الدوري المصري عندما يحل ضيفا يوم السبت على فريق الرجاء الصاعد حديثا للممتاز على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويخرج الأهلي للمرة الأولى خارج القاهرة هذا الموسم بعدما واجه الإنتاج الحربي وسموحة وإنبي على ملاعب مختلفة في القاهرة.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة نحو الصدارة والتأهل للمرحلة النهائية بعد أن حقق العلامة الكاملة خلال مبارياته الثلاثة الماضية واحتل الصدارة على الرغم من وجود مباراة مؤجلة له أمام الداخلية.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة مفعمة بالخبرة واللاعبين الكبار بعد أن استعاد أحمد فتحي وسيد معوض بالإضافة لشريف عبد الفضيل في انتظار دخول جدو المباراة المقبلة.

وما قد يزعج الأهلي هو الظهور الأكبر للرجاء هذا الموسم فعلى الرغم من عدم تحقيقه سوى لنقطة وحيدة أمام الاتحاد بعد أن تعادل معه إيجابيا 1-1 إلا أن الحدث الأكبر للفريق القادم من مطروح قد يجعل اللاعبين يظهروا بشكل آخر.

تشكيل الأهلي لن يخرج على المعتاد في خط الدفاع والوسط إلا أنه قد نرى أحمد رؤوف يبدأ أساسيا لأول مرة في ظل الحالة السيئة التي ظهر عليها السيد حمدي مهاجم الفريق في المباريات الثلاث الماضية.

ويعول الاهلي حاليا في صناعة لعبه على عبد الله السعيد بعد اعتزال محمد أبو تريكة وإصابة وليد سليمان إلا أن نجم الإسماعيلي السابق بدأ في استعادة مستواه القديم والذي فشل في تقديمه طوال الموسمين الماضيين مع الفريق الأحمر.

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