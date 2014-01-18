أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

بالفيديو والصور| تويوتا تكشف عن أسطورتها الرياضية FT-1

Google+ Print
بالفيديو والصور| تويوتا تكشف عن أسطورتها الرياضية FT-1 بالفيديو والصور| تويوتا تكشف عن أسطورتها الرياضية FT-1

كتب : أحمد فتوح السبت 18-01-2014 00:29

كشفت شركة تويويا اليابانية لصناعة السيارات عن سيارتها الرياضية التجريبية الجديدة "FT-1"، والتي استوحت تصميمها من طراز سيارات إحدى ألعاب الفيديو التي تعود لشركة سوني، تسمى "جران توريزمو"، وذلك ضمن فعاليات معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات السنوي في ديترويت، الذي يقام هذا العام في الفترة بين 13 و 26 يناير 2014.

ويقول أليكس شين كبير المصممين بشركة تويوتا، والذي كان مسؤولا عن التصميم الجديد، إن الشركة تعاونت مع فريق لعبة الجران توريزمو لتطوير نسخة حقيقية رائعة من السيارة، ويهدف تصميم مقصورة تويوتا "FT-1" الداخلية إلى إتاحة أقصى درجات التركيز للسائق والتمتع بتجربة القيادة، كما تم تعزيز البيئة الداخلية التي تركز على السائق، عن طريق تزويد المركبة بعجلة قيادة مستوحاة من سيارات "الفورمولا 1"، فضلًا عن شاشة علوية ملونة، تظهر المعلومات أعلى عجلة القيادة للحفاظ على تركيز السائق على الطريق طوال الوقت. وعلاوة على ذلك، تم دفع الأعمدة الجانبية إلى الخلف قدر الإمكان، لرؤية أكثر اتساعاً عند الانعطاف.

ويرمز الاسم "FT-1" إلى "مستقبل تويوتا"، ويرمز الرقم 1 إلى أنها السيارة الأولى عالمياً. ووفقاً لفريق أبحاث التصميم "Calty Design Research"، فإن سيارة "FT-1" التجريبية تستند إلى إرث تويوتا العريق في تقديم مركبات الكوبيه الرياضية منذ إطلاقها لسيارتها الأسطورية "2000GT" و"سيليكا" و"سوبرا" و"MR2" بالإضافة إلى آخر منتجاتها سيارة "Scion FR-S". وإضافة إلى ذلك، فإن السيارة التجريبية مستوحاة من أحدث السيارات التجريبية لفريق التصميم "Calty" على غرار سيارة "FT-HS" (2007) ولكزس "LF-LC" (2012).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر