أبوعيطة: لا عودة لوجوه "مبارك".. وسيعلن عن المرشح الرئاسي التوافقي قبل 25 يناير

كتب : محمد شريف منذ 56 دقيقة

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون يحظر فيه الفصل التعسفي للعمال.

وأوضح أبوعيطة خلال استضافته ببرنامح "غرفة الأخبار" على قناة "CBC EXTRA"، أن الخروج الشعبي في الاستفتاء على الدستور هو لتأييد خارطة الطريق.

وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء أمس أكد أنه لا عودة للوجوه القديمة، واصفًا ما يشاع بعودة نظام مبارك بأنه كلام هزلي، لن يقبل به الشعب المصري مرة أخرىن قائلًا "الشعب المصري لن يسمح بعودة فلول مبارك أو فلول الإخوان مرة أخرى، لأن الشعب المصري هو الذي سيختار النموذج القادم لمصر"، موضحًا أن مجلس الوزراء بكامله يدين تشويه ثورة يناير.

ووجه أبوعيطة رسالة تحذير إلى الشعب المصري من محاولة إحداث انشقاق بين من قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن ذلك سوف يخدم أعداء الثورة بالدرجة الأولى.

واستطرد الوزير "لا عودة للظلم الاجتماعي مرة أخرى، وظهور وجوه مبارك مجددًا محاولة للعودة من "الشباك" إلى المشهد السياسي مرة أخرى".

وأوضح أبوعيطة أن مرشح مصر للرئاسة سيكون محل رضى الشعب المصري بجميع طوائفه، نافيًا أن تنقسم القوى الوطنية بهذا الشأن، قائلًا: "سيجمع الحلف الوطني الواسع الذي أنجز ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو على مرشح واحد لهذه الأمة"، مشيرًا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أكد في اجتماع مجلس الوزراء أنه لا عودة للنظام القديم.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المرشح الرئاسي التوافقي قبل 25 يناير القادم، نافيًا أن يكون هذا المرشح حمدين صباحي، وتابع "أدعوا الشعب لتأجيل الاحتفال بالدستور ليوم 25 يناير القادم، حتى تحتفل الجماهير المصرية بتلك المرشح رافعين صوره في جميع الميادين والشوارع".