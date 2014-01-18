باسل عادل: أتمنى استمرار السيسي في منصبه.. وأفضل ترشح موسى أو صباحي

كتب : جهاد أحمد منذ 46 دقيقة

قال باسل عادل نائب وزير الرياضة، إنه يتمنى استمرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي في منصبه كوزير للدفاع خاصة وإنه الأجدر الآن بقيادة المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه يتمتع بشعبية جماهيرية واسعة، لافتا إلى أنه لا يفضل أن يترك السيسي منصبه لأن دخوله المعترك السياسي سيعرضه للنقد الشعبي والانشغال عن المؤسسة العسكرية.

وأضاف عادل، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "مصر في يوم" على قناة "دريم 2 "، أنه يفضل أن يتيح السيسي الفرصة لمرشح مدني في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنه يرى في الدكتور عمرو موسى مرشحا يصلح لرئاسة الجمهورية لما يمتلكه من خبرات وعلاقات بجميع دول العالم، كما يرى أنه حال ترشح حمدين صباحي للرئاسة سيفوز باكتساح أمام أي مرشح آخر شريطة عدم خوض السيسي للانتخابات.

ولفت عادل إلى أنه سيكون من الداعمين للفريق السيسي حال أخذه قرار الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.