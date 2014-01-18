محامي شفيق: الإخوان سبب تأخر كشف حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية

كتب : جهاد أحمد منذ 30 دقيقة

قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إن فترة حكم الإخوان لمصر كانت أشبه بالاحتلال لأنهم كانوا يسعون للتمكين وأخونة الدولة مهما تطلب منهم الأمر من تضحيات في حق الوطن.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "دستور مصر" على قناة "التحرير"، أن الفريق أحمد شفيق وردت إليه معلومات مؤكدة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012 تفيد بأنه فاز بمنصب الرئيس ولكن جاءت النتيجة عكس ذلك وهو ما أصابه بالغصة والحزن لأنه شعر أن مصر في خطر.

وأكد السيد أن الدكتور محمد مرسي فاز في الانتخابات الرئاسية بالتزوير وهو ما سيعلنه القضاء المصري بمجرد الانتهاء من التحقيقات في القضية، موضحا أن التأخر في كشف الحقائق في هذه القضية جاء بسبب قيام الإخوان بإحالتها لقاضي إخواني في كل مرة وكان يقوم بحفظها في "الدرج" حتى وصلت أخيرا إلى المستشار عادل إدريس في 21-9-2013، والذي يتولى التحقيق فيها الآن.