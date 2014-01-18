200 ألف طن واردات مصر من الحديد التركى فى 45 يوما

كتب : صالح إبراهيم الجمعة 17-01-2014 14:34

بلغ إجمالى الحديد التركى المستورد 200 ألف طن خلال الفترة من ديسمبر الماضى وحتى منتصف يناير الجارى وفقا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة لـ"الوطن" إن إجمالى مادخل البلاد من شحنات حديد وصل إلى 200 ألف طن جميعها من تركيا، موضحا أن المصانع تسعى لعقد لقاء عاجل مع الرئيس عدلى منصور لإطلاعه على حقيقة وضع صناعة الحديد والأزمات التى تواجهها نتيجة عدم وجود حماية وفتح الباب أمام مصراعيه أمام الحديد المستورد، فى ظل عدم تحرك وزير الصناعة حتى الآن حتى الآن وفقا لقوله.

وأشار الجارحى إلى أن الحكومة فرضت 5% رسوم جمركية على الحديد المستورد فى ظل وجود مصنعين فقط فى السوق، لكنها لم تفعل ذلك الآن رغم أن هناك 23 مصنعا لم توفق أوضاعها بعد وتعانى نتيجة زيادة أسعار الطاقة والعمالة.

ونفى عدم قدرة المصانع على المنافسة أمام الحديد المستورد، مؤكدا أن السوق المصرية لم تشهد دخول أى كميات تذكر من الحديد التركى فى 2007 عندما قام وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بإزالة رسم الجمارك وفرض رسم صادر بواقع 28 دولار لكل طن.

وقال أن قوانين منظمة التجارة العالمية تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصناعة.

وفرضت مصر رسوم حماية على واردات الحديد من كافة دول العالم فى نوفمبر 2012 لمدة 200 يوما، وهى الرسوم التى ألغيت بقرار من وزير الصناعة فى نوفمبر الماضى نتيجة عدم ثبوت وقوع ضرر على الصناعة المحلية نتيجة الاستيراد.