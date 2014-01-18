مليون و300 ألف طن إسراف الغذاء فى العالم

قال مصطفى سينجور ممثل منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة "فاو" فى تركيا، ومنسق منطقة الشرق الأوسط، أن معدل إهدار الغذاء فى العالم يبلغ سنوياً مليونا و300 ألف طن، مشيراً إلى أن تلك الكميات الضائعة تعادل كمية إنتاج بلد من البلدان القابعة تحت خط الفقر، وتكفى لإطعام 842 مليون جائع.

جاء ذلك خلال كلمة له، خلال اجتماع عّقد بمقر وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ومشاركة الوزير "مهدى أكًر"، مضيفاً أن النتائج المذكورة، ظهرت من خلال حملة "منع إسراف الخبز"، وأن الشعوب الأجنبية باتت تلحظ جهود الشعب التركى فى السنتين الأخيرتين، لمنع الإسراف بمادة الخبز.

وأفاد "سينجور"، أن المنظمات المدنية فى الكثير من البلدان، تقوم بحملات مشابهة لمنع الإسراف، فيما ثمنت منظمة "الفاو" الجهود التى تبذلها الحكومة التركية بالتعاون مع القطاع الخاص بدعم مثل تلك الحملات والنشاطات التى تقلل من حجم الهدر العام فى مادة الخبز، شاكراً رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" والوزير "أكر"، على جهودهما فى دعم مثل تلك النشاطات،

من جانب آخر، أوضح مدير مكتب المنتجات الزراعية فى تركيا "مسعود كوسا" أنهم أجروا فى عام 2008، أول بحث متعلق بتقنين استهلاك مادة الخبز، وشهد عام 2012 بحثاً آخر تناول الموضوع عينه،

وأفاد " كوسا" أن المكتب الذى يديره، أجرى تحضيرات لمدة عام واحد، لحملة منع الاسراف فى مادّة الخبز، التى أطلقها عام 2013، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شخص، و417 مؤسسة ومنظمة شاركوا بالتنسيق للحملة.

وأكد "كوسا"، أن من الضرورى وصول الإعلانات الخاصة بالحملة إلى جميع سكان الجمهورية التركية، لافتاً إلى أن مكتب المنتجات الزراعية خصص حملات إعلانية، فى وسائل إعلام مختلفة، وأنه جهّز أيضاً قرابة مليونين و750 ألف مادة إعلانية، لتوزيعها على شرائح اجتماعية مختلفة، مشدداً على أهمية النتائج الإيجابية للحملة، وتأثيرها على الحد من الإسراف، والانعكاسات الإيجابية التى أفرزتها على الاقتصاد التركى.

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