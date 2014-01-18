إبراهيم بن كرم.. شغف دائم بالرياضة والسيارات

ممارسة رياضات كرة القدم والتنس والجري و"فورميولا1"، ومعها السفر، ومتابعة آخر أخبار ومستجدات السيارات، برامج ثابتة في أجندة اهتمامات ابراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري في مجموعة بريد الإمارات، الذي يعتبر الرياضة غذاءه اليومي، وشغفه المتوهج، وملاذه للتحرر من ضغوطات العمل بعد الدوام.

يرتبط تعلق ابن كرم "المدريدي" بالرياضة، الى أنه كان لاعبا وحارسا في النادي الأهلي منذ العام 1979 وحتى العام 1997، ويحرص على ممارستها يوميا باستثناء أيام العطل الرسمية التي يخصصها للأهل في بيت العائلة، مثلما يحرص على استثمار أية فرصة لحضور مباريات الأندية العالمية في مكان اقامتها، وخصوصا مباريات برشلونة وريال مدريد، التي تابع إحداها في مدينة برشلونة الاسبانية في العام 2011.

موديلات السيارات

وليس بعيدا عن الرياضة، يخصص ابن كرم جزءا من وقته واهتماماته، لمتابعة آخر "موديلات" وأخبار السيارات الرياضية والمعدلة، وسيارات الصالون والدفع الرباعي، ولا يتوانى عن زيارات معارضها الدولية والمحلية، كما لا يفوت أي فرصة لمرافقة أصدقائه الى حلبة "فورميولا1" في أبوظبي، لممارسة هذه الرياضة، وتلبية الدعوات التي توجهها اليه بعض الشركات ذات الصلة، لحضور فعالياتها الخاصة بالسباقات، أو الكشف عن موديلات جديدة.

البر والدراجات

رحلات البر، وركوب الدراجات النارية، ومجالسة الأصدقاء، لها حصة أيضا من وقت ابن كرم الذي يفضل السفر في اجازاته الى اسبانيا التي يختارها عن غيرها من الدول الأوروبية، لما تتمتع به من معالم تراثية وتاريخية، وعمرانية وسياحية، تذكره بعراقة ومجد وقوة العرب عندما كانوا فيها، وتمنحه شعورا بالثقة، والقدرة على التحدي والبناء ومنافسة الغربيين في كثير من الحقول والانجازات، كما يفضلها لأنها تتميز بتشابه العادات والتقاليد والثقافة مع بلداننا العربية، بخلاف الكثير من الدول التي يزورها.

العمل بالنسبة للمدير التنفيذي التجاري في مجموعة بريد الإمارات، أولوية "مقدسة" لا تجانبها أخرى، حتى بعد انتهاء الدوام، ويؤكد أنه يبقى على تواصل مع إداراته وأقسامه، طوال اليوم، لضمان تقديم الخدمات الفضلى للجمهور من دون أية معيقات أو تأخير، وإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تطرأ في نطاق عمله واختصاصه.

كما لا يتردد عن عقد اجتماعات، بعد الدوام، مع الضيوف والجهات والشركات التي تربطها علاقة عمل مع مجموعة بريد الامارات، من باب أن "المسؤول مسؤول عن عمله وأدائه وواجباته بصرف النظر ان كان صباحا أو مساء".

أسرة العمل

ابراهيم بن كرم وان كان مديرا لإدارة كبيرة وحساسة في مجموعة بريد الامارات منذ 2008، ومسؤول عن مهمات متعددة، ومرتبط باجتماعات دائمة تخص العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، الا أنه حريص على شد وتقوية علاقاته الاجتماعية مع الموظفين، ويحرص على صفائها ونقائها من أية منغصات، مؤكدا ايمانه بأن جو العمل يجب أن يبقى جاذبا لهم، مشجعا على العطاء والانجاز والاداء النافع، بروح الفريق الواحد، وضمن أسرة واحدة.