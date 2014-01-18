سعود القاسمي يحضر أفراح الحبسي والشميلي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حفل العشاء الذي أقامه سعيد علي علوان الحبسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سعيد محمد حسن الشميلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وأعيان ووجهاء البلاد والمسؤولون وأبناء القبائل والمدعوون ولفيف من أهل وأصدقاء العريس.

وقدمت الفرقة الحربية خلال الحفل أهازيجها وفنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة.