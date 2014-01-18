أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعود القاسمي يحضر أفراح الحبسي والشميلي

Google+ Print
سعود القاسمي يحضر أفراح الحبسي والشميلي سعود القاسمي يحضر أفراح الحبسي والشميلي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حفل العشاء الذي أقامه سعيد علي علوان الحبسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سعيد محمد حسن الشميلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وأعيان ووجهاء البلاد والمسؤولون وأبناء القبائل والمدعوون ولفيف من أهل وأصدقاء العريس.

وقدمت الفرقة الحربية خلال الحفل أهازيجها وفنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية