محمد بن راشد: وسام عيسى بن سلمان آل خليفة تكريم لشعب الإمارات وقيادته

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه بتكريم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لسموه ومنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، واصفاً سموه التكريم بأنه لشعب الإمارات وقيادته وأنه ينم عن عمق وشائج الأخوة والروابط الاجتماعية التي لا تنفصم عراها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين ملك البحرين وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الوفد المرافق لسموه وعدد من الشيوخ والمسؤولين البحرينيين.

ويأتي منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تقديراً من ملك البحرين لجهود ودور سموه في توطيد أواصر العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين على جميع المستويات وكافة الصعد.

جولة

ومن جهة ثانية أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ارتياحه للمشاركة الواسعة والإقبال الذي يحظى به معرض البحرين الدولي للطيران من قبل الدول والشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران المدني والعسكري بحيث بات المعرض يشكل سوقا عالمية في المنطقة ما يوفر الوقت والجهد على دولها في عقد صفقات الشراء من خلال هذا المعرض والمعارض الأخرى المتخصصة التي تستضيفها بعض دول المنطقة خاصة معرض دبي الدولي للطيران. جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الثالثة والذي تنظمه المملكة في الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في أرجاء المعرض على آخر التقنيات الحديثة في مجال صناعة النقل الجوي والطيران العسكري وتجهيزات المطارات وما إلى ذلك.

رافق سموه في زيارة المعرض الذي تشارك فيه أكثر من مئة جهة حكومية وشركة عالمية بما فيها شركة طيران الإمارات وفريق فرسان الإمارات الذين يقومون باستعراضات جوية يومية في سماء المعرض سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومحمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى مملكة البحرين الى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين البحرينيين والمرافقين لسموه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وصل بسلامة الله وحفظه إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية.

استقبال

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق على أرض مطار البحرين الدولي حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى جانبه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مستشار الملك والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة والشيخ سلطان بن حمد آل خليفة والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والشيخ سعيد بن سلمان آل خليفة محافظ المحرق ومحمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الزيارة، وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد جمعة النابودة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدداً من المسؤولين والمرافقين.

سموه: علاقات شعبينا مثال رائع للأخوة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تسلمه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ينم عن عمق الأخوة بين الإمارات والبحرين.

مشيراً سموه بأنه تكريم للإمارات شعباً وقيادة. وشكر سموه ملك وشعب البحرين، مؤكداً سموه على أن علاقات الشعبين مثال رائع للأخوة والصداقة . وقال سموه في تغريدات عبر موقعي التواصل الاجتماعي »تويتر« و«انستغرام»: »تشرفت اليوم بتسلم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من أخي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. هذا التكريم ليس لي فقط بل هو لشعب الإمارات وقيادته، وينم عن عمق الأخوة والروابط الاجتماعية بين شعب البحرين والإمارات».

وأضاف سموه: «شكراً لملك البحرين وشكراً لشعب البحرين، تشرفت بالوسام وتشرفت بزيارة البحرين، وعلاقات شعبينا مثال رائع للأخوة والصداقة والمحبة بين الشعوب«. وتابع سموه متحدثاً عن زيارته معرض البحرين للطيران : التقيت بفريق فرسان الإمارات الذين يقومون باستعراضات جوية في سماء معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الثالثة. دبي - البيان